Подмосковье 21 февраля 2023, 12:18 Пациентам с инсультом будут оказывать помощь в новом отделении больницы в Наро-Фоминске

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Первичное сосудистое отделение открылось в Наро-Фоминской больнице. Там будут оказывать квалифицированную помощь пациентам с инсультом. Отделение рассчитано на 24 койки, шесть из которых — реанимации и интенсивной терапии.

«Чтобы спасти пациента с инсультом, необходимо оказать квалифицированную медицинскую помощь в течение четырех часов после случившейся сердечно-сосудистой катастрофы. С открытием в Наро-Фоминске первичного сосудистого отделения жители округа смогут быстрее получать экстренную медицинскую помощь», — сообщил главный врач Наро-Фоминской больницы Евгений Федоткин.

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В новом отделении появились аппараты для восстановления двигательной активности и координации движений конечностей. Оказывать помощь будет бригада неврологов, реабилитологов, физиотерапевтов и инструкторов лечебной физкультуры.

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«Потребность в открытии ПСО была достаточно высока. Ранее пациенты с инсультом маршрутизировались в лечебные учреждения ближайших муниципалитетов, а теперь они смогут получать медицинскую помощь рядом с домом», — отметил заведующий первичным сосудистым отделением Юрий Жигалев.

Пациенты, перенесшие инсульт, будут получать в течение 8-10 дней медикаментозное лечение и проходить первичную реабилитацию. Медпомощь будет оказываться бесплатно, по полису ОМС.

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