Семья из Коломны попросилась в красную зону помогать пациентам с COVID-19
Она рассказала «360», что ее жизнь разделилась на до и после.
«Гостиницу переделали под инфекционное отделение ЦРБ всего за пять дней. Мы всей семьей работаем здесь в больнице. В красной зоне мы убираем, смотрим за больными, занимаемся раздачей-приемом пищи. Затем убираем все одноразовые контейнеры.
Бывает, приезжают пациенты, аппетита нет. Человек в депрессии, начинаешь уговаривать — давайте чуть-чуть покушайте», — рассказала Оксана.
По ее словам, самое сложное — ходить в средствах индивидуальной защиты. Особенно когда по 12 часов находишься в красной зоне при выписке и поступлении больных.
«Воды хочется, потеешь очень сильно, жажда. Очень сильная жажда. Страха нет совершенно, мы делаем общее дело», — рассказал Зайцева.
Ее муж Александр до пандемии работал в гостинице техником, чинил сантехнику и электрику, двери — все, что может сломаться. Сейчас работает в госпитале в красной зоне.
«Так же, как врачи, медсестры, младший персонал, я тоже надеваю костюм и иду работать. В очках тяжеловато, они потеют. За дочь переживаю, они по полдня не выходят из красной зоны», — рассказал Зайцев.
Двадцатилетняя студентка медколледжа Елизавета Зайцева поделилась, что учится на факультете сестринского дела и сейчас работает в красной зоне.
«Первую смену было тяжело, было очень плохо от маски, очков. Непривычно», — сообщила девушка.