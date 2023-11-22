22 ноября 2023, 12:31
Пациента с редкой опухолью спинного мозга спасли в больнице в Подольске
Мужчина 45 лет поступил в Подольскую больницу с жалобами на боль в шейном отделе позвоночника, неловкость в движениях рук и дисфункцию тазовых органов. На МРТ врачи увидели редкую опухоль спинного мозга, которая встречается не чаще 1% от всех новообразований ЦНС.
Удаление такой опухоли осложнено высоким риском. От успешности операции зависит способность пациента двигаться, и не только.
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«Во время четырехчасовой операции врачу-нейрохирургу Акмалу Нематбоеву и кандидату медицинских наук Петру Зеленкову удалось выполнить тотальное микрохирургическое удаление опухоли с сохранением проводящих путей спинного мозга. Для этого использовалась методика, позволяющая в режиме реального времени оценивать целостность нервных проводников. Затем сделали пластику позвоночного канала», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Подольской больницы Михаил Землянский.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и проходит восстановительное лечение. Скоро его выпишут из больницы.
Врачи отметили, что сложную операцию удалось провести благодаря наличию в больнице современного оборудования.
Поиск и привлечение врачей — задачи, которые находятся в регулярной проработке в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев поручил профильному министерству и главам городских округов усилить работу в этом направлении.
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