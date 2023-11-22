Подмосковье 22 ноября 2023, 12:31 Пациента с редкой опухолью спинного мозга спасли в больнице в Подольске Пресс-служба Минздрава МО

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Мужчина 45 лет поступил в Подольскую больницу с жалобами на боль в шейном отделе позвоночника, неловкость в движениях рук и дисфункцию тазовых органов. На МРТ врачи увидели редкую опухоль спинного мозга, которая встречается не чаще 1% от всех новообразований ЦНС.

Удаление такой опухоли осложнено высоким риском. От успешности операции зависит способность пациента двигаться, и не только.

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«Во время четырехчасовой операции врачу-нейрохирургу Акмалу Нематбоеву и кандидату медицинских наук Петру Зеленкову удалось выполнить тотальное микрохирургическое удаление опухоли с сохранением проводящих путей спинного мозга. Для этого использовалась методика, позволяющая в режиме реального времени оценивать целостность нервных проводников. Затем сделали пластику позвоночного канала», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Подольской больницы Михаил Землянский.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и проходит восстановительное лечение. Скоро его выпишут из больницы.

Врачи отметили, что сложную операцию удалось провести благодаря наличию в больнице современного оборудования.

Поиск и привлечение врачей — задачи, которые находятся в регулярной проработке в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев поручил профильному министерству и главам городских округов усилить работу в этом направлении.

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