Подмосковье 21 ноября 2023, 12:16 Пациента с редким заболеванием крови вылечили в Реутовской больнице Пресс-служба Минздрава МО

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Парень 24 лет поступил в Реутовскую больницу с геморрагическим синдромом — у него уже полгода длились кровотечения из десен и носа, на теле были синяки и кровоизлияния. Анализы выявили у пациента выраженную анемию и экстремальное снижение количества тромбоцитов.

Врачи диагностировали у молодого человека идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру — редкое нарушение свертывания крови.

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«Из-за высокого риска кровотечений больного поместили в реанимацию, сделали переливание свежезамороженной плазмы и взяли пункцию костного мозга. Мы также провели телеконсультацию с гематологом МОНИКИ, чтобы согласовать лечение. Решили продолжить терапию гормональными препаратами. В итоге состояние стабилизировалось: кожа приобрела нормальный цвет, а тромбоциты — нормальный уровень», — рассказал завотделением Реутовской больницы Сергей Радаев.

Сейчас у мужчины прошли все синяки и кровотечения. Он чувствует себя хорошо, уже выписан из больницы и будет наблюдаться гематологами МОНИКИ.

Поиск и привлечение врачей — задачи, которые находятся в регулярной проработке в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев поручил профильному министерству и главам городских округов усилить работу в этом направлении.