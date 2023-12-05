Подмосковье 05 декабря 2023, 12:42 Пациента с редким переломом таранной кости вылечили в Балашихе Unsplash

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Мужчина 37 лет поступил в травматологическое отделение филиала № 3 Балашихинской больницы с острой болью в правом голеностопе и отеком стопы. По словам пациента, он упал со стремянки с высоты около двух метров. При обследовании врачи выявили редкий перелом таранной кости

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Причиной острой боли стал перелом и шишка величиной больше сантиметра — отломок сместившейся таранной кости. Ее перелом считается редкой травмой и обычно происходит при резком сгибании и повороте стопы.

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«Во время почти двухчасовой операции мы вернули костный отломок в нормальное анатомическое положение. Выполнили остеосинтез — хирургический метод сращивания кости при тяжелых оскольчатых переломах, зафиксировав части расколовшейся кости двумя винтами», — рассказал исполняющий обязанности заведующего травматологическим отделением Далер Раджабов.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. Врачи говорят, что при такой травме важно успеть обратиться за помощью и выполнить операцию в первые несколько часов. Иначе возможны осложнения, и даже некроз кости, который разрушает близлежащий сустав и приводит к инвалидности.

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