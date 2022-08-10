Пациента с разрывом диафрагмы после ДТП спасли в Пушкино

В полночь в Московскую областную больницу имени профессора Розанова в Пушкино поступил молодой человек 28 лет. Он с трудом дышал и испытывал сильнейшие боли в области груди и живота. Как оказалось, это были последствия ДТП, произошедшего еще месяц назад.

Первым делом была выполнена компьютерная томография, которая показала диафрагмальную грыжу. Оказалось, что месяц назад парень попал в ДТП и сильно ударился о руль. Но видимых повреждений не было, госпитализация в тот момент не требовалась. В больницу он не обращался до тех пор, пока внезапно ночью не ощутил сильнейшие резкие боли.

Пушкинские врачи в экстренном порядке повезли молодого человека в операционную.

«При диагностической лапароскопии был выявлен разрыв левого купола диафрагмы со смещением в левую плевральную полость большей части желудка и левой доли печени», — рассказал заведующий отделением экстренной хирургии Артем Косов.

Благодаря тому, что пациент попал в больницу сразу же, как только испытал боль (не стал терпеть), полостная операция ему не понадобилась. Хирурги провели все манипуляции лапароскопически. Изменения в левой доле печени и стенках желудка оказались обратимыми, и резекции не потребовалось. Разрыв диафрагмы протяженностью около 10 сантиметров ушили тоже лапароскопически. Через пять дней молодой человек был выписан.

Врачи напомнили: даже если после травмы нет видимых повреждений, стоит обратиться к врачу в плановом порядке. А если начались сильные боли — в экстренном.