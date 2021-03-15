Пациента с переломом, коронавирусом и инсультом спасли в Видном

Житель Каширы даже не подозревал, чем однажды обернется для него привычный путь на работу. Поскользнулся, упал — а там не только гипс, но и новый диагноз — коронавирус. Во время борьбы с болезнью мужчину ждал еще один удар — случился инсульт. Мужчину смогла спасти команда врачей Видновской больницы.

Источник фото: телеканал «360»

Из-за инсульта оперировать сломанную «сложную» ногу было нельзя — так уходило драгоценное для спасения костей время.

«33 несчастья» — подумают многие. Но на самом деле Николай Козлов — везунчик. Он оказался в команде настоящих профессионалов Видновской РКБ. Благодаря слаженной работе медиков последствий инсульта удалось избежать, ковид вылечили и, наконец, провели сложную операцию по восстановлению голени.

Источник фото: телеканал «360»

«Была установлена интрамедуллярная металлоконструкция с учетом его перелома, непростого, внутрисуставного. Было опасно в связи с расхождением отломков, поэтому мы применили дополнительные винты», — рассказал врач-травматолог инфекционного отделения Видновской РКБ Алексей Макшанцев.

Источник фото: телеканал «360»

Вопреки всем трудностям, прогноз на выздоровление — хороший, сустав подвижный. Пациент даже встал на ноги, и пусть пока и с помощью костылей, но уверенно идет на поправку.

Смотрите подробности — в сюжете «360».