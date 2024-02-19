19 февраля 2024, 11:13
Пациента с опухолью мозга спасли в больнице в Люберцах
Пациента 72 лет доставили в нейрохирургическое отделение Люберецкой больницы. У мужчины наблюдалось нарушение речи и координации движений. Обследования выявили у пациента внутримозговую опухоль, которая сдавливала мозг и вызывала отек.
Мужчине требовалась экстренная операция. Пациенту выполнили трепанацию черепа и под контролем хирургического микроскопа удалили опухоль размером с большое куриное яйцо.
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«Операция осложнялась тем, что новообразование находилось рядом с центрами речи. При хирургических манипуляциях требовалась особая точность, чтобы максимально сохранить здоровые ткани», — подчеркнул заведующий нейрохирургическим отделением Люберецкой областной больницы Джемиль Одаманов.
Гистологическое исследование установило, что опухоль злокачественная. После операции пациента перевели в реанимационное отделение, а спустя несколько часов он пришел в сознание и на следующий день уже мог разговаривать. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
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