Подмосковье 15 июня 2023, 09:12 Пациента с язвой двенадцатиперстной кишки спасли в Мытищах

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Хирурги из Мытищ спасли 42-летнего пациента с язвой двенадцатиперстной кишки. Мужчина поступил с кровотечением в состоянии геморрагического шока.

У мужчины обнаружили язву двенадцатиперстной кишки размером в один сантиметр. Хирурги вместе с реаниматологами провели срочную операцию под общим наркозом через брюшную стенку и остановили кровотечение. Пациент потерял около трех литров крови, ему пришлось в экстренном порядке провести переливание.

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«Три дня пациент провел в реанимации, где проводилось интенсивное лечение, после чего продолжил лечение в нашем отделении. Показатели пришли в норму, и сейчас пациент чувствует себя хорошо», — рассказала заведующая хирургическим отделением Вероника Кренева.

Мужчину длительное время беспокоили боли в животе, слабость и головокружение, но он игнорировал симптомы и использовал народные средства. По его словам, больше заниматься самолечением он не будет.

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