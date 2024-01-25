Подмосковье 25 января 2024, 11:02 Пациента с гематомой головного мозга после падения на льду спасли в больнице Долгопрудного Unsplash

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Мужчину 31 года доставили в приемное отделение Долгопрудненской больницы в тяжелом состоянии. Он поскользнулся на льду и сильно ударился головой, отчего потерял сознание.

Когда пострадавший очнулся после падения, у него появились судороги и рвота. Обследование выявило гематому головного мозга, а также перелом правой височной кости с переходом на теменную.

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«Пациента экстренно направили в операционную. Провели декомпрессивную трепанацию черепа и удалили острую гематому. После операции мужчина находился под усиленным наблюдением в палате интенсивной терапии отделения реанимации, а затем его перевели в палату нейрохирургического отделения», — рассказал нейрохирург Долгопрудненской больницы Шамиль Сагариев.

Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии и в скором времени будет выписан на амбулаторное лечение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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