Подмосковье 15 мая 2023, 13:18 Пациента с черепно-мозговым пулевым ранением спасли в больнице в Серпухове Unsplash

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Молодой человек 25 лет поступил в больницу Серпухова в тяжелом состоянии. Как выяснилось, он получил пулевое ранение головы при неосторожном обращении с пневматическим оружием.

Врачи обследовали пациента и обнаружили открытое проникающее черепно-мозговое ранение. Было принято решение об экстренной операции.

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«Через маленькое отверстие в черепе при помощи вакуум-отсоса и хирургического пинцета мы достали пулю из правой теменной доли, затем ушили рану. Общая кровопотеря составила около 200 миллилитров», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Александр Ефименко.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой. После восстановления он сможет вернуться к обычному образу жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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