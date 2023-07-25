Подмосковье 25 июля 2023, 15:29 Пациента с аневризмой артерии размером с куриное яйцо спасли в Долгопрудном

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Мужчина 53 лет поступил в больницу Долгопрудного с жалобами на пульсирующее и быстрорастущее образование в паховой области. Диагностика выявила у пациента аневризму правой бедренной артерии гигантских размеров, которая могла в любой момент привести к летальному исходу.

«Причиной патологии могла стать инфекция, причем любая, даже последствия кариеса. На операции, которая длилась 2,5 часа, мы обнажили и удалили огромное патологическое образование и выполнили протезирование бедренной артерии», — рассказал заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.

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Благодаря точным действиям врачей кровоток в ноге удалось сохранить. Чтобы выяснить вид инфекции, фрагмент образования отправили в лабораторию.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

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