Подмосковье 17 мая 2023, 11:29 Пациента 94 лет с разрывом стенки аорты спасли в больнице Сергиева Посада

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Пенсионер поступил в региональный сосудистый центр Сергиево-Посадской больницы с бригадой скорой помощи. У 94-летнего мужчины разорвалась стенка аорты, что грозило летальным исходом.

Как выяснилось, пациент пришел на плановый осмотр к кардиологу по месту жительства. Врач выявил у мужчины гематому в брюшном отделе аорты и разрыв стенки самой крупной артерии. В любой момент могло произойти кровоизлияние.

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«Под контролем рентгена мы выполнили малоинвазивное вмешательство. Через небольшой разрез получили доступ к аорте, затем имплантировали специальный сосудистый протез в поврежденный участок», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Игорь Дядьков.

Операция прошла успешно и заняла около двух часов. Пациенту назначили дальнейшую лекарственную терапию. Сейчас пенсионер чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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