Пациент с раком почки перенес сложнейшую операцию в Подмосковье

Балашихинские врачи провели сложнейшую операцию по удалению рака почки. Хирургам удалось полностью убрать новообразование, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Операция длилась шесть часов, мы удалили пациенту левую почку, левый надпочечник, левую половину печени, сегмент правой доли печени, тело и хвост поджелудочной железы, желчный пузырь и селезенку», — рассказал заведующий онкологическим отделением абдоминальной хирургии № 11 Московского областного онкодиспансера Иван Джансыз.

Он пояснил, что метастазы распространились на большое количество органов, поэтому потребовалось провести такой объем работы. На операционном столе оказался 67-летний житель Крыма. Он боролся с онкологией больше трех месяцев. Хирургам удалось удалить все метастазы, не задев здоровые ткани.

«Борьба с онкологическими заболеваниями является приоритетной в Московской области. Наша задача — выявлять онкологию на ранних стадиях, когда шансы на излечение максимально высоки. Поэтому мы продолжаем разворачивать в регионе центры амбулаторной онкологической помощи — сейчас в Подмосковье их 14», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что до конца года в Подмосковье планируется открыть еще четыре центра амбулаторной онкологической помощи.