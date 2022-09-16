Пациент больницы в Звенигороде снова встал на ноги благодаря уникальной операции | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 23:30 Поделиться Telegram

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Viber Пациент больницы в Звенигороде снова встал на ноги благодаря уникальной операции Телеканал "360"

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Падение с лестницы изменило жизнь Ивана Ильясова и заставило привыкать к новой реальности. Неудачная операция, полтора года на костылях, неутешительные прогнозы и постоянные боли. Мужчине посоветовали обратится в Звенигородскую больницу. После консилиума врачи решили, что пациента следует прооперировать с помощью уникальной аппаратной методики.

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История Ивана была довольно непростая — после перелома мужчине поставили пластину, которая не выдержала нагрузки. Кости не срастались около года, в результате у пациента образовался ложный сустав. За время лечения он посетил десяток медицинских учреждений, везде диагноз врачей был неутешителен — нормально ходить уже не сможете. В больнице Звенигорода врачи напротив отметили, что шансы поставить пациента на ноги есть, и весьма неплохие.

«Мы поняли, что качество кости неплохое у пациента, потому что именно гипертрофический ложный сустав. Страдала механика, а не страдала биология, то есть шансы на сращение мы четко понимали, что есть очень хорошие. И мы потом предложили пациенту все сделать в одну операционную сессию», — рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Звенигородского подразделения ООБ Игорь Метелюк.

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Буквально на второй день после операции пациента заставили встать с койки. А уже через три месяца снимок показал полностью сросшийся сустав.

Результаты лечения говорят сами за себя. На днях пациента собираются выписать. По словам врачей, пока еще их подопечный будет ходить с тростью, но самое главное, что уже через несколько месяцев сможет обходиться без нее.

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