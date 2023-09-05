05 сентября 2023, 17:22
Патрульно-постовая служба в Мытищах отметила 100-летие
Торжественное мероприятие, посвященное 100-летней годовщине образования патрульно-постовой службы полиции, прошло в актовом зале межмуниципального управления МВД России «Мытищинское». С праздником поздравили действующих сотрудников и ветеранов службы.
Сотрудников патрульно-постовой службы полиции за добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов наградили почетными грамотами, благодарственными письмами и медалями Общественного совета.
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