Патриотическую акцию в поддержку российских военных провели в Чехове

Акцию организовали также в знак приветствия бойцов, вернувшихся после успешного выполнения боевых задач в рамках спецоперации на Украине.

17 солдат Подольского гарнизона прибыли несколько дней назад на родную землю целыми и невредимыми. Указом Президента за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные во время выполнения воинского долга, четверо из них награждены боевыми наградами: Орденом Мужества, медалью Суворова и медалями Жукова.

Сотни жителей пришли выразить свою благодарность солдатам. Всех гостей ждала концертная программа, полевая солдатская кухня, а для самых маленьких приготовили бесплатный попкорн и сладкую вату.

Гигантский российский флаг длиной 35 метров под патриотическую музыку развернули на площади с помощью волонтеров, представителей молодежных организаций, военнослужащих и неравнодушных жителей.

«Нам нужно сплотиться вокруг нашей армии, вокруг президента — верховного главнокомандующего. Всем миром победить это зло. И тогда мы будем жить долго и счастливо», — подчеркнул депутат Совета депутатов городского округа Чехов Алексей Князев.