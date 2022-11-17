Подмосковье 17 ноября 2022, 22:10 Патриотический концерт в поддержку российской армии прошел в Серпухове

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17 ноября в историческом центре Серпухова собралось более трех тысяч жителей и гостей города. У подножия Соборной горы прошел патриотический концерт в поддержку российской армии.

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Концерт «За Россию! За будущее!» объединил тех, кто верит в победу. Поддержать военнослужащих и добровольцев, находящихся в зоне спецоперации, пришли люди самых разных поколений и интересов.

Патриотическое мероприятие прошло при участии Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество».

Серпуховичи тепло встречали участника СВО, члена Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергея Торгунакова, а также родителей героически погибшего при исполнении воинского долга Максима Шишкова.

«Как жене военнослужащего, мне радостно, что сегодня здесь собралось столько неравнодушных людей, готовых поддерживать наших мужчин, бойцов, героев! Им сейчас как никогда требуется наша вера в их победу! Наш президент Владимир Владимирович Путин однажды сказал: «Мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории». Россия всегда гордилась и славилась людьми с большим сердцем и сильным духом. А история нашего Отечества не раз доказывала, что когда мы едины – мы непобедимы! Мира нам всем!", – отметила Заира Магомедовна, супруга участника СВО.

В программе концерта были выступления Ирины Дубовой, Ольги Задонской, Юлии Плаксиной и заслуженного артиста России Феликса Царикати. Кроме того, на сцену вышли лучшие коллективы Серпухова: вокальная группа православного военно-патриотического клуба имени князя Владимира Храброго, коллектив филиала академии РВСН имени Петра Великого, коллектив ДК «Россия» и коллектив Культурно-досугового объединения.

«Сегодняшний концерт является продолжением большого марафона культурных, патриотических мероприятий в поддержку мобилизованных и добровольцев, которые защищают нашу страну. Благодарю творческие коллективы, исполнителей, всех, кто сегодня стал частью этого важного патриотического события. Со своей стороны продолжим адресную помощь для семей мобилизованных и сбор гуманитарного груза на передовую», – обратился к гостям и участникам концерта глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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