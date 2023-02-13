Подмосковье 13 февраля 2023, 12:05 Патриотический концерт провели в реабилитационном центре в Рузе в честь годовщины вывода войск из Афганистана

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Военно-патриотический концерт прошел в Центре восстановительной терапии имени М. А. Лиходея в Рузе. Его посвятили 34-й годовщине вывода войск из Афганистана.

На сцене выступил полковник Вооруженных сил Советского Союза и России, участник военных действий в Сирии и зампред центрального правления Союза десантников России Михаил Калинкин. Зрителями стали военнослужащие, проходящие реабилитацию, и их семьи. Они тепло встретили выступающего и с интересом слушали его истории.

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«Многие знают о войне не понаслышке. И хотя прошло много лет, в сердце каждого живут яркие воспоминания. Военное братство живо», — сказал Михаил Калинкин.

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