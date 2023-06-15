Подмосковье 15 июня 2023, 16:17 Патриотический концерт прошел на Фонтанной площади в Ногинске

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Патриотический концерт ко Дню России прошел на Фонтанной площади в Ногинске. Тематические вечера по выходным стали уже традиционными для горожан.

Участники клуба «Активное долголетие» открывали самое первое мероприятие на Фонтанной площади. Теперь они постоянные участники всех вечеров. В этот раз под патриотические песни танцевало не только старшее поколение, но и молодежь.

Такие праздники могут стать визиткой города. В этот раз на музыкальный вечер в Ногинск приехала пара из Красногорска. С каждой неделей людей на тематических вечерах людей становится больше.

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