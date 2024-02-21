Подмосковье 21 февраля 2024, 20:20 Патриотический концерт ко Дню защитника Отечества состоялся в поселке Пироговский в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

В центре культуры «Подмосковье» в поселке Пироговский прошел торжественный концерт ко Дню защитника Отечества. На мероприятии звучали поздравления, патриотическая музыка и стихи, посвященные защитникам Родины.

Гостей встречала выставка фотографий «Герои земли Мытищинской». В фойе центра культуры работала тематическая фотозона «Красная звезда». На мероприятии также проходил сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.

Реклама

В концерте приняли участие творческие коллективы культурного центра, хореографический ансамбль «Подмосковье», участники Юнармии школы № 19 и отряд «Пироговские береты». Торжественным финалом патриотической программы стала песня «Я русский» в исполнении Ильи Третьяка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнать новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».