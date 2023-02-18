Подмосковье 18 февраля 2023, 22:34 Патриотический конкурс провели в Котельниках

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Конкурс «Готов служить России» провели в Котельниках. В нем приняли участие учащиеся первой, второй и третьей школ города.

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Конкурс состоял из четырех этапов. В первом участники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, во второй — был организован лыжный забег в Кузьминском лесопарке.

Далее участники сдали нормативы ГТО, а после прошел финальный этап, где конкурсанты продемонстрировали навыки строевой подготовки, пользования средствами индивидуальной защиты, разборки-сборки автомата и оказания первой медицинской помощи.

В конце конкурса провели викторину среди болельщиков. Те, кто лучше всех знает военную историю страны, получили памятные призы.

Ранее сообщалось, что в музее Боевой славы в Москворецкой гимназии Воскресенска начали проводить уроки мужества.

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