18 февраля 2023, 22:34
Патриотический конкурс провели в Котельниках
Конкурс «Готов служить России» провели в Котельниках. В нем приняли участие учащиеся первой, второй и третьей школ города.
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Конкурс состоял из четырех этапов. В первом участники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, во второй — был организован лыжный забег в Кузьминском лесопарке.
Далее участники сдали нормативы ГТО, а после прошел финальный этап, где конкурсанты продемонстрировали навыки строевой подготовки, пользования средствами индивидуальной защиты, разборки-сборки автомата и оказания первой медицинской помощи.
В конце конкурса провели викторину среди болельщиков. Те, кто лучше всех знает военную историю страны, получили памятные призы.
Ранее сообщалось, что в музее Боевой славы в Москворецкой гимназии Воскресенска начали проводить уроки мужества.
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