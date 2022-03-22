Патриотический автопробег провели в Одинцове

В подмосковном Одинцове состоялся патриотический автопробег. Его посвятили двум событиям: восьмой годовщине вхождения Крыма в состав РФ и поддержке российской спецоперации на Украине. В машинах, украшенных российскими триколорами, автомобилисты проехали по центральным улицам города. В акции приняли участие десятки автомобилей.

«Сердечно поздравляю всех с воссоединением республики с Россией! Россия прямо сейчас продолжает объединять народы, освобождая миллионы жителей Украины от откровенно нацистского режима, помогая людям на Донбассе, которые в течение почти восьми лет подвергались настоящему геноциду», — заявил глава городского округа Одинцово Андрей Иванов.

Жители города горячо приветствовали автомобилистов. Водители сигналили в ответ, пешеходы махали руками. Некоторые присоединялись к автопробегу по пути. Акции в поддержку спецоперации прошли в эти дни по всему городскому округу. В скором времени в Одинцове ожидается Z-концерт.

Ранее также сообщалось, что Солнечногорск отметил годовщину присоединения Крыма к России.