Подмосковье 06 июля 2023, 11:37 Патриотические сборы со строевой и тактической подготовкой начались для юнармейцев в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Читать 360tv в

Открытие межрегиональных военно-патриотических сборов состоялось в Подольске 4 июля. В них участвуют молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет из Московской и Волгоградской областей, а также из Санкт-Петербурга и ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.

«Такие сборы мы проводим в четвертый раз. Здорово, что в этом году к мероприятию присоединились наши гости из ЛНР — команда из десяти ребят», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Реклама

По ее словам, сборы продлятся девять дней. Участники будут жить в настоящих полевых условиях, а опытные наставники помогут им освоить полезные прикладные навыки и улучшить физическую подготовку. Молодые люди научатся ориентироваться на местности, обучатся флажковой азбуке и азбуке Морзе, а также освоят навыки оказания первой медицинской помощи.

Также для ребят подготовили культурно-развлекательную программу: игры, кинопоказы, квизы и многое другое. Участники сборов встретятся с участницей Курской битвы Марией Рохлиной и членом Русского географического общества Сергеем Полонским, который презентует свою книгу.

«Ребятам предстоит пройти 14 мастер-классов по различным видам подготовки Вооруженных сил Российской Федерации: строевой, тактической, огневой и физической», — отметил начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.

Отмечается, что в последний день сборов состоятся региональный слет руководителей местных отделений ВВПОД «Юнармия» и торжественное посвящение новобранцев в ряды юнармейцев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».