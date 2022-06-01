Патриотические граффити украсили привокзальную площадь Волоколамска

Площадь у вокзала в Волоколамске превратили в галерею современного искусства. Стрит-арт-художники изобразили на заборе Поезд Победы, Орден Отечественной войны и Знамя Победы.

«Мы получали только исключительно положительные эмоции. Спасибо администрации за возможность проявить себя и порадовать жителей», — сказал один из авторов граффити Никита Попов.

Идея украсить площадь граффити родилась еще в апреле, во время объезда территории округа. Проект согласовали быстро, так как место для патриотического граффити было выбрано самое подходящее.

«Станция Волоколамск была ключевой в годы войны. Граффити радует глаз тех, кто прибывает в наш город», — отметила заместитель главы администрации Волоколамского городского округа Ольга Буракова.

Власти округа рады тому, что рисунки нравятся и жителям, и гостям города. Возможно, скоро здесь появятся новые граффити-картины.