Патриотические акции собрали около 500 жителей Солнечногорска в День памяти и скорби

Серия патриотических акций прошла в городском округе Солнечногорск. Память павших почтили на 50 мероприятиях, в которых приняли участие около 500 неравнодушных жителей.

Первой акцией стала ночная регата. Местные владельцы яхт вышли на озеро Сенеж, чтобы поблагодарить предков за мирный рассвет. Инструктор по спорту СК «Олимп Василий Илюхин рассказал», что мероприятие проводят давно. На воду выходят в полночь, а возвращаются яхты в четыре часа утра.

Ранним утром у братской могилы советских воинов свечи зажгли и возложили цветы байкеры мотоклуба «Ночные волки». Президент солнечногорского отделения клуба Константин Алябьев сказал, что акцию проводят ежегодно.

«Для нашей страны это большая потеря, серьезная утрата. Каждый год собираемся, проводим акцию, возлагаем цветы, ставим свечи, ну и поминаем тех, кто воевал за нашу Родину, за наше светлое будущее», — сказал глава солнечногорских «Ночных волков».

Приурочили к событию установку памятной таблички Владимиру Тельнову. Он погиб в бою за освобождение Солнечногорска 11 декабря 1941 года. Почетный гражданин округа Сергей Волошнюк отметил, что имя каждого участника освобождения Солнечногорска нужно увековечить.

В этот день около 500 жителей городского округа возложили цветы, зажгли памятные свечи и почтили память воинов минутой молчания.