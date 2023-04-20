Подмосковье 20 апреля 2023, 10:43 Патриотическая акция «Знамя Победы» прошла в школе № 8 в Егорьевске

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Патриотическая акция «Знамя Победы» прошла в школе № 8 в Егорьевске. Памятное мероприятие проводится в округе по инициативе местного Совета ветеранов уже в 15-й раз.

Открывая акцию, в школу торжественно внесли Знамя Победы. После ребята устроили концерт, где пели песни, читали стихи и вспоминали земляков, которые сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны.

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«Хочется рассказать ребятам о подвиге наших егорьевцев в годы Великой Отечественной войны, ведь на фронт ушло свыше 25 тысяч человек», — сказал председатель Егорьевского Совета ветеранов Георгий Кислов.

Память всех не вернувшихся с полей сражений почтили минутой молчания.

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