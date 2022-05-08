Патриотическая акция «Свеча памяти» прошла в Щелкове

Жители Щелкова поучаствовали в патриотической акции «Свеча памяти». Местные жители рассказали о своих героях Великой Отечественной войны.

В городском округе такой памятный митинг проводят не в первый раз. Организаторами мероприятия выступили местные молодогвардейцы. Акцию поддержал глава муниципалитета Андрей Булгаков. Он сказал, что именно «Свеча памяти» — самая трогательная акция из всех мероприятий, приуроченных к 9 Мая.

«Мы в преддверии 9 Мая проводим очень много мероприятий. Но сегодняшняя акция, наверное, самая трогательная. Мы сегодня зажжем сотни свечей в память о всех тех, кто погиб, защищая нашу Родину, достигая Победы», — сообщил он.

На акцию жители Щелкова пришли со свечами в руках и георгиевскими лентами на одежде. Таким образом они почтили память тех, кто 77 лет назад победил врага, который угрожал всему миру, — фашизм. Пожалуй, нет такой семьи, которую не затронула бы война. Жительница Щелкова Ольга Панкова рассказала свою историю.

«У меня дедушка — участник Великой Отечественной войны. В семье хранятся его ордена. Поэтому для меня это самый любимый праздник», — поделилась она.

Также на акции побывал депутат Государственной думы Александр Толмачев. Он рассказал нашему журналисту о том, как война коснулась и его семьи.

«У меня есть два прадеда, про которых мне рассказывали мои бабушки и дедушки. Это Шишликов Иван и Шестаков Николай. И я хочу им сказать спасибо за Победу. И, конечно, всем тем, потому что один в поле не воин», — сказал он.

Участники «Свечи памяти» выложили фразу «Спасибо Zа Победу!». Для этого использовали две тысячи лампад. В формировании символической фразы приняли участие около тысячи жителей Щелкова. Они сделали это в честь фронтовиков, которые добывали эту Великую Победу. Также собравшиеся подняли свечи над головой и почтили память павших минутой молчания.

Руководитель Щелковского отделения «Молодая Гвардия Единой России» Филипп Чернов отметил важность связи поколений.

«Я думаю, что любая акция, которая связана с памятью наших дедов, прадедов, очень важна. Тем более мы привлекаем молодежь, молодежные организации. И все вместе ощущаем этот груз, эту боль и эту радость одновременно», — подчеркнул он.

Акция прошла у мемориального комплекса «Аллея Памяти». Только из Щелковского округа с полей сражений не вернулись почти 8,5 тысячи жителей.