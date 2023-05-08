08 мая 2023, 14:10
Акция «Поклонимся» состоялась в четырех городах Подмосковья
Патриотическая акция «Поклонимся» прошла в четырех подмосковных городах воинской славы, сообщила пресс-служба регионального подразделения Росгвардии. Мероприятия состоялись в Дмитрове, Волоколамске, Можайске и Наро-Фоминске.
«В этом году в акции приняли участие не только действующие сотрудники и ветераны службы, но и курсанты „Гвардейской смены“. Очень важно помнить о подвигах наших предков, о том, какой ценой они победили в Великой Отечественной войне», — рассказал председатель Совета ветеранов войск правопорядка Московской области полковник милиции в отставке Иван Панков.
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Акцию поддержали в нескольких десятках городах региона. Сотрудники вневедомственной охраны возложили цветы к порядка 200 мемориалам и памятникам погибших солдат во времена ВОВ, которые находились в зонах патрулирования.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акция «Лес Победы» пройдет 13 мая.
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День Победы 9 мая
Наро-Фоминск
Росгвардия
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Дмитров
Можайск
Патриотизм
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