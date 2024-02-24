Подмосковье 24 февраля 2024, 17:09 Патриарший фестиваль единоборств «Кубок Николая Японского» стартовал в Мытищах Источник фото: Роман Яковлев

Читать 360tv в

Международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств Кубок Равноапостольного Николая Японского стартовал в Ледовом дворце «Арена Мытищи». На турнир съехались более пяти тысяч атлетов из 49 регионов страны и семи стран ближнего и дальнего зарубежья.

Спортсменам предстоит сразиться в 16 дисциплинах.

Реклама

«Приехали побеждать, показать себя и проверить силы в реальных поединках. Организация турнира на высшем уровне, приезжаю в Мытищи второй раз», — рассказал участник соревнований Иван Адамов.

В соревнованиях также примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья

Первый день фестиваля состоялся накануне, 23 февраля, а продлится турнир до 25 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».