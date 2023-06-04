Подмосковье 04 июня 2023, 14:15 Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в канун праздника Святой Троицы в Сергиевом Посаде Дмитрий Чикалин

Читать 360tv в

В канун праздника Святой Троицы патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение. Богослужение прошло в Троицком соборе в Сергиевом Посаде.

После бдения глава Русской православной церкви обратился к верующим.

«По моей просьбе, обращенной к президенту Владимиру Путину, он принял историческое решение о возвращении чудотворного образа Святой Троицы, написанного преподобным Андреем Рублевым, Русской православной церкви для размещения его здесь, в Троицком соборе, на историческом месте — там, где сейчас находится копия этого образа», — заявил патриарх Кирилл.

На богослужение пришли глава комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава округа Дмитрий Акулов.

Праздник Святой Троицы символизирует три ипостаси Бога. Троица предшествует Петрову посту и собирает семьи за праздничным столом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».