Подмосковье 19 февраля 2024, 09:32 Патриарх Кирилл подарил икону Троицкому храму в Реутове Пресс-служба администрации города или района

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Троицкий храм в Реутове получил новую икону Преподобных Сергия и Никона Радонежских. Ее вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в память о новомучениках Подмосковья.

Патриарх Кирилл совершил божественную литургию в храме, после которой прочитал проповедь.

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«Какое бы человек положение ни имел, он никогда не должен забывать, что спасается пред Богом не своим служебным положением, не своей зарплатой, не своей властью, а исключительно исполнением божьего закона», — сказал патриарх в своем обращении к прихожанам.

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Глава РПЦ порекомендовал всем, в том числе руководителям разного уровня, почаще вспоминать Закхея и устраивать жизнь в соответствии с мудростью этого евангельского рассказа.

После службы патриарх Кирилл передал Троицкому храму новую икону Сергия и Никона Радонежских.

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко поблагодарил патриарха за визит и поздравил верующих с праздником.

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