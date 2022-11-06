Патриарх Кирилл освятил главный храм Росгвардии в Балашихе | 360°

Подмосковье 06 ноября 2022, 20:57 Патриарх Кирилл освятил главный храм Росгвардии в Балашихе

Читать 360tv в

Торжественное мероприятие, посвященное освящению нового храма Святого Равноапостольного князя Владимира, провели в Балашихе. Чин Великого освящения совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он прочитал молитву о здравии военнослужащих и строителей храма. Также Предстоятель Русской Православной Церкви молитвенно помянул воинов, отдавших жизнь за веру и Отечество.

На богослужении присутствовали члены Коллегии Федеральной службы войск национальной гвардии России, администрации Московской области и Балашихи, представители духовенства, военнослужащие, сотрудники и ветераны Росгвардии, благотворители и строители храма.

Реклама

«Мы молимся о тех, кто призван для того, чтобы защищать Родину, чтобы Господь укрепил их тело и сознание. Эти люди встают на защиту своего Отечества, семьи и земли, которую Господь вручил всем нам. Я хочу от всего сердца пожелать представителям Вооруженных сил России иметь духовную силу», — сказал Патриарх Кирилл.

Реклама

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов был удостоен Патриаршего знака храмостроителя.

«Идея строительства храма принадлежит митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию. Место под строительство выбрано не случайно — здесь базируется дивизия имени Дзержинского. А князь Владимир всегда считался покровителем Внутренних войск», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По окончании литургии с приветственным словом к участникам обратился директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Он вручил ведомственные награды Игорю Брынцалову, главе Балашихи Сергею Юрову, заместителю главы администрации города Филиппу Науменко, строителям и священнослужителям.

«Сегодня наши войска приобрели этот замечательный храм. Более 300 священнослужителей являются духовными наставниками наших воинов. Отсюда они будут уходить на специальную военную операцию, которая закончится нашей победой. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в строительстве этого замечательного храма», — сказал директор Росгвардии Виктор Золотов.

Строительство храма стартовало в конце 2016 года, а первая литургия в строящемся храме прошла в День Крещения Руси, 28 июля 2020 года.

В здании могут поместиться более 500 прихожан, оно имеет высоту более 40 метров и разделено на два уровня.

Частью храмового комплекса являются приходской дом с воскресной школой для детей и залом на 48 человек, где можно проводить выставки, концерты и другие мероприятия.