Подмосковье 15 мая 2023, 10:08 Пассажиры забыли в электричках ЦППК почти 50 вещей в майские праздники ОА"Центральная ППК"

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Пассажиры ЦППК оставили в поездах почти 50 личных вещей в майские праздники. Среди них были сумки, головные уборы, куртки, садовый инвентарь и многое другое.

Как рассказали в компании, больше всего вещей забыли в поездах Казанского, Рижского и Курского направлений. Среди самых необычных находок сотрудники выделили пластиковое ведро с маринованными куриными крылышками и рассаду томатов под названием «Любовь».

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После нахождения потерянных вещей в поездах о них сообщают в локомотивную бригаду и вызывают полицию.

Узнать, где находится забытая вещь, можно по номеру 3210 или оставив обращение в приложении «Метро Москвы». Они хранятся на складе до шести месяцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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