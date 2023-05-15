15 мая 2023, 10:08
Пассажиры забыли в электричках ЦППК почти 50 вещей в майские праздники
Пассажиры ЦППК оставили в поездах почти 50 личных вещей в майские праздники. Среди них были сумки, головные уборы, куртки, садовый инвентарь и многое другое.
Как рассказали в компании, больше всего вещей забыли в поездах Казанского, Рижского и Курского направлений. Среди самых необычных находок сотрудники выделили пластиковое ведро с маринованными куриными крылышками и рассаду томатов под названием «Любовь».
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После нахождения потерянных вещей в поездах о них сообщают в локомотивную бригаду и вызывают полицию.
Узнать, где находится забытая вещь, можно по номеру 3210 или оставив обращение в приложении «Метро Москвы». Они хранятся на складе до шести месяцев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
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Поезда
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