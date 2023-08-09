Подмосковье 09 августа 2023, 12:14 Пассажиры в Подмосковье сэкономили более 40 миллионов рублей благодаря «Тройке» с начала года Минтранс Подмосковья

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Пассажиры подмосковного транспорта сэкономили более 40 миллионов рублей с помощью «Тройки» с начала года. При использовании транспортной карты после каждой десятой поездки скидка на проезд увеличивается на 7%, а ее максимальный размер может составить 35%.

«Уже два года в Подмосковье действует „Тройка“. Это удобный способ оплаты для наших жителей, позволяющий пассажирам существенно экономить», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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По его словам, популярность «Тройки» растет в Подмосковье. Так, с момента запуска транспортной карты в регионе с ее помощью совершили более 46 миллионов поездок, а с начала текущего года — около 19 миллионов.

«Оплачивая проезд картой „Тройка“, пассажиры Московской области сэкономили более 40 миллионов рублей с начала 2023 года благодаря действующей в регионе системе лояльности», — прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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