Подмосковье 09 января 2024, 18:52 Пассажиры в новогодние праздники воспользовались подмосковным транспортом около 20 млн раз Unsplash

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Гости и жители Московской области совершили около 20 миллионов поездок на общественном транспорте в новогодние праздники. Почти 11 миллионов поездок зафиксировали в подмосковных автобусах, из них более 6,4 миллиона поездок — на транспорте «Мострансавто».

В региональном Минтрансе уточнили, что наиболее интенсивный пассажиропоток был 30 декабря — в этот день пассажиры совершили более 2,7 миллиона поездок.

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Чаще всего пассажиры оплачивали проезд социальными картами жителя Московской области и москвича — 4,5 миллиона транзакций. Также оплата проезда фиксировалась с помощью банковских и транспортных карт.

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