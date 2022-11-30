Подмосковье 30 ноября 2022, 15:07 Пассажиры ЦППК записали более 3 млн билетов на транспортные карты в 2022 году

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Пользователи подмосковных электричек компании ЦППК в 2,5 раза чаще стали записывать билеты на транспортные карты по сравнению с прошлым годом. С января совершено больше трех миллионов таких операций.

В этом году пассажиры подмосковных электричек стали в 14 раз чаще записывать разовые билеты на транспортные карты в билетопечатающих автоматах. Летом компания ЦППК обновила интерфейс этих устройств и пользоваться ими стало удобнее. Теперь аппараты сами предлагают записать билет, чтобы не распечатывать его бумажный вариант.

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Пассажиры оценили удобство записи билетов — на «Тройке» и «Стрелке» одновременно могут находиться абонемент на пригородные поезда, разовый билет ЦППК и билет на городской или областной транспорт.

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