Подмосковье 25 августа 2023, 17:38 Пассажиры ЦППК воспользовались картами провожающего почти 50 тысяч раз с начала года АО "Центральная ППК"

Читать 360tv в

Жители Подмосковья могут проводить родственника до вагона или встретить друга с багажом на перроне, не оплачивая проход и выход со станции. Сделать это можно, оформив карту провожающего. С начала года пассажиры ЦППК воспользовались такой возможностью свыше 47 тысяч раз.

Услуга доступна на 125 пригородных станциях и восьми вокзалах Москвы. Доступ на перрон предоставляется провожающим на 30 минут. Оформить карту можно в билетной кассе, отмеченной специальным стикером. Для того, чтобы проводить пассажира, придется оставить залог в 100 рублей. Его можно получить обратно, вернув карту после выхода с платформы.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».