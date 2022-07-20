Пассажиры ЦППК оформили большинство проездных документов через билетные автоматы

Оформление проездных документов с помощью билетных автоматов впервые стало самым популярным в Подмосковье. С начала года таким способом приобрели 61 миллион проездных документов — более 49,6% от общего количества, рассказали в пресс-службе ЦППК.

За аналогичный период 2021 года в автоматах было приобретено 46,5% билетов.

Кассы — на втором по популярности месте, в них оформили более 55 миллионов проездных документов. На третьем — мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК».

Сейчас на 235 станциях ЦППК установлено 1839 билетных автоматов, из них 1572 — с наружным картридером, в них приобретение билетов осуществляется за безналичный расчет.