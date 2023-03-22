Подмосковье 22 марта 2023, 12:28 Пассажиры ЦППК совершили почти 59 тысяч поездок с ручной кладью в Подмосковье с начала года

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Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании в Московской области стали на 3,9% чаще совершать поездки с ручной кладью. С начала года они проехались на поездах ЦППК с багажом почти 59 тысяч раз.

Наиболее востребована услуга на Ярославском и Казанском направлениях — по 10 тысяч поездок с ручной кладью. Пассажиры Курского направления оформили около восьми тысяч документов на провоз багажа, а Павелецкого и Белорусского — по пять тысяч.

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Пассажир может бесплатно провозить с собой мелкую ручную кладь, например дамские сумки и рюкзаки. При этом ее вес не должен превышать 36 килограммов, а его габариты — 180 сантиметров.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года.

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