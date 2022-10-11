Пассажиры ЦППК смогут оплачивать билет картой в электричках | 360°

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Пассажиры ЦППК смогут оплачивать билет картой в электричках

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Оплата картой у кассиров-контролеров стала доступна на всех направлениях пригородных поездов ЦППК. Компания обеспечила стабильную работу сервиса безналичных платежей.

Сбор за оформление билета в поезде (100 рублей) взимается только в том случае, если у пассажира была возможность приобрести его перед поездкой в кассе или мобильном приложении. Контролер оформит билет без сбора, если на станции отправления нет билетной кассы или терминала предварительной печати проездных документов, если у пассажира есть талон ТППД, а также если в момент начала поездки касса была закрыта на станции отправления. Стоимость билета и правила оформления не зависят от способа оплаты.

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Ранее Центральная пригородная пассажирская компания предложила туристам самостоятельно посетить Егорьевск на электричках. В маршрут экскурсии вошли самые яркие достопримечательности города.

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Недавно компания обновила десять поездов Казанского направления. Шесть новых составов появилось в июле, два в сентябре и еще два в октябре. Последние ходят между столицей и станцией Голутвин.

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