Подмосковье 23 ноября 2023, 14:55 Пассажиры ЦППК смогут перевозить зимний спортивный инвентарь бесплатно в любое время ОА"Центральная ППК"

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Возить лыжи или сноуборд бесплатно в любое время года теперь можно в поездах ЦППК. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на компанию.

Раньше бесплатно провозить спортивный зимний инвентарь в поездах можно было только в определенные периоды года, а теперь такую возможность сделали бессрочной. В электричках допускается везти лыжи и сноуборды любого размера. Кроме того, ЦППК разрешает бесплатно везти детские санки и другой зимний инвентарь, размеры которого не превышают 180 сантиметров по длине трех измерений.

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Губернатор Андрей Воробьев поручил подготовить спортивную инфраструктуру к началу зимы. В Подмосковье организуют более 3,6 тысячи мероприятий в преддверии Нового года.

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