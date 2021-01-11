Пассажиры ЦППК смогут купить билет на электричку в мобильном приложении

Все, кто пользуется услугами Центральной пригородной пассажирской компании, теперь смогут купить билет на электричку в мобильном приложении РЖД. Сделать это удастся без комиссии и дополнительных сборов.

В приложении «РЖД Пассажирам» расширили список компаний, на поезда которых билет можно приобрести онлайн. Теперь к их числу относится и Центральная ППК.

Это крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик в России. Компания предоставляет услуги в 11 субъектах страны — среди них столица и Подмосковье.

Чтобы купить билет, пассажирам потребуется только выбрать в приложении маршрут и дату поездки. Сделать это удастся, если на данном направлении открыта электронная продажа. Оплата пройдет по банковской карте или с использованием систем Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

Затем открытый на смартфоне билет потребуется приложить к специальному окошку на турникете. В самом поезде контролер проверит документ тоже с экрана. В приложении есть бонусные баллы.

По правилам перевозок приобрести билет на пригородный поезд можно за десять суток до отправления. Однако сделать возврат не удастся.

Благодаря приложению «РЖД Пассажирам» можно купить билет на поезда дальнего следования или на пригородные электрички, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить расписание и не только. Скачать мобильное приложение смогут пользователи смартфонов на базе операционных систем Android или iOS.