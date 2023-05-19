Подмосковье 19 мая 2023, 17:09 Пассажиры ЦППК смогут бесплатно провозить велосипеды в поездах 20 и 21 мая ОА "Центральная ППК"

Читать 360tv в

В ближайшие выходные пассажиры ЦППК смогут бесплатно провезти велосипед в поезде на всех направлениях компании. Для этого нужно будет оформить билет с нулевой стоимостью.

Проезд станет бесплатным из-за проведения велофестиваля «Садовое кольцо» в Москве. Как рассказали в Минтрансе, бесплатный провоз будет работать с 00:00 20 мая по 23:59 21 мая. Вагоны будут оснащены специальными креплениями.

Реклама

Велогонка пройдет на перекрестке Садового кольца и проспекта Академика Сахарова в 09:00. В 13:00 начнется фестивальная программа — по всему маршруту будут работать интерактивные развлекательные площадки.

Как рассказали в ЦППК, с начала года пассажиры оформили 70 тысяч велобилетов, это на 10 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года. Его стоимость стартует от 60 рублей и зависит от длины поездки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».