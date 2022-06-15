Пассажиры ЦППК получат кешбэк при оплате картой «Мир»

Центральная пригородная пассажирская компания объявила о совместной с платежной системой «Мир» акции. С 15 июня до 15 октября при оплате проезда национальной картой пассажирам пригородных поездов будет возвращен кешбэк 10% за каждую поездку — до 100 рублей.

За билет стоимостью до 1200 рублей вернется до 20 рублей. Если проезд в электропоезде стоит дороже 1200 рублей, то максимально на карту «Мир» вернется 100 рублей.

Акция действует на покупку билетов пригородных поездов ЦППК в автоматах, в приложении «Расписание и билеты ЦППК», а также в приложении «РЖД Пассажирам». Предложение не распространяется на покупку билетов в кассе.

Любые карты «Мир» участвуют в акции, в том числе загруженные в смартфон через сервисы Mir Pay или Samsung Pay.

«Мы регулярно предоставляем пассажирам общественного транспорта, включая электрички, наиболее выгодные условия оплаты проезда. Сразу несколько подобных акций проходили и в прошлом году. Тогда за четыре месяца действия предложения платежной системы „Мир“ жители страны сэкономили на поездках в пригородных поездах региональных компаний-перевозчиков порядка пяти миллионов рублей. Уверена, пассажиры по достоинству оценят все преимущества нашего предложения и смогут сэкономить на поездках в электричках», — рассказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Ежедневно поезда Центральной пригородной пассажирской компании выполняют более 3,5 тысячи рейсов в Москве и Московской области. Также поезда проводят рейсы на территории Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Владимирской, Рязанской, Смоленской, Курской, Тверской областей.

В рамках масштабной программы цифровизации активно развиваются электронные каналы продаж. С начала года в билетных автоматах около 76% билетов оплачены по безналичному расчету. Об этом сообщил начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов.

«Оплата проезда в билетных автоматах и мобильном приложении позволит нашим пассажирам экономить не только средства, но и время. В нашем приложении пользователи Android могут активировать билеты по NFC и таким образом выиграть около 2,5 часа в год. В билетных автоматах можно не печатать разовый билет, а записать его на транспортную карту, чтобы быстрее проходить через турникеты, забыть о лишней бумаге и хранить проездные документы на все виды транспорта на одном носителе», — рассказал Игорь Евдокимов.

Участниками платежной системы «Мир» являются более 260 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. На данный момент выдано более 129 миллионов карт. Держатели карт «Мир» могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк до 20% за оплату покупок у ряда партнеров и другие.