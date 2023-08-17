Подмосковье 17 августа 2023, 05:00 Пассажиры ЦППК перевезли почти 200 тысяч велосипедов в электричках с начала года Минтранс Подмосковья

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Пассажиры ЦППК оформили почти 200 тысяч билетов на провоз велосипедов с начала года. Чаще всего двухколесный транспорт можно было увидеть на Ярославском, Казанском и Савеловском направлениях.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, самую высокую активность по перевозке велосипедов в электричках наблюдали во время гонки «Садовое кольцо» в Москве и спортивного фестиваля в мае. В эти дни организовали бесплатный провоз двухколесного транспорта на всех направлениях.

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В обычное время проезд с велосипедом в границах МЦД всегда является бесплатным, необходимо оформить документ по нулевой стоимости в кассе или терминале. На других направлениях льготный провоз транспорта доступен в периоды с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00, вне этих интервалов стоимость билетов зависит от дальности поездки — от 60 до 120 рублей.

Также в ведомстве добавили, что для тех, кто часто путешествует в электричках с велосипедами, доступна услуга «Велоопция», которая позволяет перевозить двухколесный транспорт без ограничений на время действия. Подробности можно уточнить на сайте ЦППК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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