Подмосковье 18 июля 2023, 14:03 Пассажиры ЦППК оставили в вагонах свыше 400 вещей с начала года Минтранс Подмосковья

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Свыше 400 забытых вещей нашли в поездах ЦППК с начала года. Чаще всего их забывали на Казанском, Курском, Рижском и Белорусском направлениях.

Как рассказали в ЦППК, чаще всего вещи забывали в июне. Это были спортивные сумки, пакеты с вещами, одежда, ключи, телефоны, наушники и многое другое. С наступлением тепла появилось больше сезонных находок. Например, садовый инвентарь, веер и банка земляники.

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При потере вещей пассажиров просят обращаться к дежурному сотруднику полиции на станции. Вернуть их можно на складе, где находки хранятся до шести месяцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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