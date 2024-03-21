Подмосковье 21 марта 2024, 18:42 Пассажиры ЦППК оформили более 315 тысяч билетов по предварительным проездным документам с начала года Unsplash

Читать 360tv в

Более 315 тысяч билетов пассажиры ЦППК приобрели с помощью терминалов предварительных проездных документов с начала года. В региональном Минтрансе уточнили, что ТППД становятся особенно актуальными с наступлением тепла.

Всего в Московской области свыше 520 таких терминалов. Они установлены на станциях, где нет касс или те работают не круглосуточно. Чаще всего билеты по талонам из ТППД оформляли на Белорусском, Горьковском и Рижском направлениях.

Реклама

С помощью терминалов предварительных проездных документов можно оформить специальный талон, в котором будет указан пункт отправления. Оформить билет можно будет у контролера или на станции прибытия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».