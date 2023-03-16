Подмосковье 16 марта 2023, 04:52 Пассажиры ЦППК купили через автоматы почти 50% билетов с начала года

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С начала года более 53% пассажиров Центральной пригородной компании приобрели билеты через цифровые сервисы. Об этом со ссылкой на ЦППК рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов уточнил, что два года подряд автоматы стоят на первом месте по количеству продаваемых билетов на пригородные поезда.

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«В них с начала года приобретено более 17 миллионов билетов — 47,4% от общего количества», — подчеркнул Евдокимов.

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Он отметил, что компания уделяет большое внимание именно цифровым способам самостоятельной оплаты проезда, потому что пассажиры все чаще выбирают именно их.

С января этого года в полтора раза увеличилось число продаж билетов в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», а также на официальном сайте компании.

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