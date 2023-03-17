Подмосковье 17 марта 2023, 18:26 Пассажиры совершили первые 100 поездок с помощью сервиса «Челнок» в Красногорске

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Альтернативный сервис пассажирских перевозок «Челнок» заработал в Красногорске для жителей ЖК «Изумрудные холмы» и «Земледелец» две недели назад. За это время пассажиры воспользовались услугой 100 раз.

Ежедневно, с 06:00 до 23:00, на линию выходят три брендированных автобуса малого класса. Они курсируют по маршруту от станции МЦД Опалиха до жилых комплексов и в обратном направлении. Стоимость поездки составляет 51 рубль.

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Заказать автобус в нужное время и место можно с помощью мобильного приложения «Челнок». Оно доступно для скачивания в App Store и Google Play. Пользователю необходимо зарегистрироваться и привязать банковскую карту для оплаты проезда. После этого можно будет выбрать маршрут и указать количество пассажиров.

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Чтобы совершить поездку, необходимо отсканировать QR-код, размещенный на двери автомобиля, или назвать последние четыре цифры номера телефона водителю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что оплату проезда в автобусах региона будут контролировать при помощи современных технологий. Это позволит открывать сразу несколько дверей для входа пассажиров.

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